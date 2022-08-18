Esra Ceyhan'ın gözünden sakındığı kızı Ayşe'ye bir bakın! Annesinin boyuna ulaştı

Ekranların bir dönem vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe annesinin boyuna yetişti. Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan ünlü sunucuya ve kızına beğeni yağdı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan geçtiğimiz günlerde son haliyle çok konuşulmuştu.Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü sunucunun hayli kilo aldığı dikkat çekmişti.

KIZINI PAYLAŞTI

Türk televizyonlarında bir dönemin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Esra Ceyhan bu kez de kızı Ayşe ile gündeme geldi. 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.