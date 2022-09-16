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Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Magazin Haberleri

İki kez katıldığı Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel, bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi.

İki kere Survivor'da mücadele eden eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz sene yoga eğitmeni Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Yönel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Yoga eğitmenliği yapan Nihal Yönel, sınırları zorlayarak verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yönel, son olarak bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi. Genç isim, yürekleri ağza getirdiği anları "Mat konforunu severim" notuyla yayınladı.

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Masanın üzerinde amuda kalkmaya çalışırken düştüğü anları da yayınlayan Yönel, "İlk düşüş paniği ve paniğin yersiz olduğunu öğrenen ikinci hal. Pratikte ilk düşüşler bazen ürkütücü olabilir, fakat düşmek kalkmayı öğretir, hayat gibi. Pratik düşmenin de öğrenilebilir olduğunu anlatır. Düşmek ya da çarpışmak olarak tanımladıklarımızı bir buluşma olarak karşılamamıza yardımcı olabilir. Pratik hayatın kendisidir" diyerek takipçilerine seslendi.

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yönel, Sercan Yıldırım'la da romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sercan Yıldırım Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

bilardo oynansın diye yapılan bir masada amuda kalkmak nasıl bir düşüncenin ürünüdür

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