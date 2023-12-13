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Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın "Aştık bunları" demesi tepki çekti

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Şarkıcı Zeynep Bastık dün akşam menajerliğini yapmaya devam eden eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisiyle bir mekanda eğlenerek "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" dedi. Bastık'ın sözleri binlerce kullanıcının tepkisini çekti.

2021 yılında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve menajeri Tolga Akış, evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı. Akış'ın dün akşam verdiği partiye yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile giden Bastık'ın "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" demesi tepkilerin hedefi oldu.

"BU NASIL BİR MEZHEP?"

Zeynep Bastık Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı. Mekan önünde Muhabir Online muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" karşılığını verdi. Şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için "Bu kadar modern olmak istemiyorum" ve "Mezhep genişliği" yorumları yapıldı.

İşte Zeynep Bastık'ın sözleri için yapılan yorumlar...

Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın sözlerine tepki yağıyor: Aştık bunları

Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın sözlerine tepki yağıyor: Aştık bunlarıTolga Akış ve Zeynep Bastık

Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın sözlerine tepki yağıyor: Aştık bunlarıZeynep Bastık ve Ali Can Ayyıldız

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Hüseyin Civelek:

Üçü bir arada

Yanıtla00
hayrullah sonel:

Ahlakın toplumsal değerlerin yılla ilgisine 2050 olunca çıplak gezip sokakta sevişmektemi normal olacak edep edep

Yanıtla03
Ocean Express cargo Ltd:

KONUMUZ BUMU ?? FİLİSTİN HALKI İÇİN YAZIN ARKADAŞLAR..BUNLAR KİM Kİ

Yanıtla33
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