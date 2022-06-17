Eski Aşkını Çabuk Unuttu! Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı

2014 yılında nikah masasına oturan Birce Akalay- Sarp Levendoğlu çifti, evliliğini 2017 yılında noktalamıştı.

ARADIĞI MUTLULUĞU BİR TÜRLÜ BULAMADI

Daha sonra Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

Levendoğlu, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

FİKİR UYUŞMAZLIĞI YAŞADILAR

Çift, aşklarını sosyal medyadan herkese duyurmuştu. Ancak ünlü çift fikir uyuşmazlığı sebebiyle ayrıldı.

Son olarak Naz Çağla Irmak ile ilişki yaşayan Sarp Levendoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ TASARIMCIYA KAPTIRDI

Levendoğlu'nun yeni sevgilisinin güzel tasarımcı Didem Belen olduğu öğrenildi.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 yılında dünyaya geldi. 41 yaşında olan Sarp Levendoğlu oyunculuğun yanında yönetmenlik de yapmaktadır. Sarp Levendoğlu ilk oyunculuk deneyimine altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Levendoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır.

Sarp Levendoğlu final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde de rol almaktaydı. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmiştir. 2021 Kasım'da başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırmaktadır.

SARP LEVENDOĞLU EVLİ Mİ?

Sarp Levendoğlu Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde nikah masasına oturdular. Ancak oyuncu çiftin evlilikleri kısa sürdü ve 2017 yılında boşandılar.

DİDEM BELEN KİMDİR?

Ünlü tasarımcı Didem Belen, 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Didem Belen kendisini şu sözlerle anlattı:

"Lisede grafik tasarım eğitimine ek olarak aldığım ilk fotoğrafçılık dersinden fotoğraf okumaya karar verdim. Önlisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fotoğraf alanında yaptım.

İlk projem olan "Kapı ve Pencereler" için günlerce İstanbul sokaklarını gezdim. Bazen tek kare fotoğraf çekemedim. Mezuniyet projem olan "Saklananlar" isimli dia gösterim ile, 10. İstanbul Saydam Günleri'ne katıldım. Gösteri, İstiklal Cad. Turkcell Binası'nda ve İFSAK'da gösterildi.Projemin akademisyenler tarafından beğenilmesi beni daha da cesaretlendirdi.

Mezun olmadan çalışmaya başladım. Reklam ajanslarında ürün fotoğrafçılığı ve grafikerlik, organizason fotoğrafçılığı, set fotoğrafçılığı yaptım. Okuduğum dönemde dijital fotoğrafçılık yeni başlamıştı ve ilk dijital fotoğraf makinesiyle ürün çekimleri yaparken tanıştım.

Okul bittikten sonra profosyonel olarak doğum fotoğrafçılığı yaptım.

1000'in üzerinde doğum çektim. 1000'in üzerinde "ilk nefes" e tanık oldum.

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde Matbaa Eğitimi alanında lisans yaptım. Fotoğraf ile baskı tekniklerini, dijital teknolojileri birleştirdim. Mezuniyet tezimi "Doğum ve Bebek Fotoğraflarının Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi" başlığıyla yaptım. Kendi tasarımım olan konsept albüm ve sunumlar hazırladım.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İFSAK'ın düzenlediği 4. Genç Fotoğrafçılar Festivali'ne katıldım. "Saklananlar" projemden 7 fotoğrafım sergilendi.

Şuan animasyon ve yeni fotoğraf projeleri üzerinde yoğun olarak çalışıyorum."

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