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Ersen Gök "rengin" Adlı Single Çalışmasını Yayınladı!

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Ersen Gök "rengin" Adlı Single Çalışmasını Yayınladı!

Ünlü radyo programcısı Duygu Atakan'ın yaptığı "Ben Şarkı Söylersem" adlı tv yarışmasında kardeşi Deniz Gök ile birlikte birinci olmasıyla adını duyuran Ersen Gök, "Rengin" adlı yeni single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Ersen Gök'e, düzenleme & mix & mastering çalışması Akın Erdem Kadiz'e ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Ümit Şahin&Samet Eruzun üstlendi. Kendi bestelerini yapan, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini coşturan Ersen Gök, "Yazamadıklarım" isimli ilk single çalışmasında Sinan Akçıl'dan destek gördü. Zeynep Bastık, Rafet El Roman gibi birçok ünlü sanatçının instagram canlı yayınına konuk olup, şarkılar söyleyen, pandemi döneminde memleketi Hatay'a dönmek zorunda kalan ve yeni nesil kahve dükkanı açıp, besteler yapmaya devam eden Ersen Gök, bu sıkıntılı süreci kalpleri ısıtacak şarkılara imza atarak geçirdi.

Ersen Gök'ün "Rengin" isimli yeni single çalışması 05 Ağustos itibariyle tüm dijital platformlarda yayında!

Snob Magazin / Magazin

Sinan Akçıl Ümit Şahin Magazin Haberler

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