Ersay üner... 'BENİM DE BİR DİLBER'İM VARDI!'

Botoksum yok. Ponçiğim ben

Programda " Yaş aldıkça daha genç gözüküyorsunuz. Var mı bir sırrınız" sorusuna Ersay Üner, " Herkes aynı şeyi söylüyor. İnşallah öyledir. Hiç bakım, estetik vs. yoktur bende.

Ben kendi halimdeyim. Yaşlanmayı seviyorum. " Oo ne güzel gidiyor" falan diyorum. Botoks falan yok ponçik ponçiğim ben. " cevabını verdi.

Benim de bir Dilber'im vardı

Programda Serhat Tekin'in " Kariyerinin başında gazinolarda, pavyonlarda çalıştın. Sizin hiç " İnci Taneleri" dizisindeki gibi bir Dilber'iniz var mıydı?" sorusuna Ersay Üner, " Vardı. Ama benimki platonikti.

O şarkı söylüyordu. Hiç açılamadım. Ama ne kadar güzel duygular bunlar. Herkesin bir platoniği vardır. " cevabını verdi.

İlişkide bir çizgim var. Oraya gelene kadar zor bir adamım

Programda " Bir ilişkide kendinize sevgili olarak 10 üzerinden kaç verirsiniz?" sorusuna, " Ersay Üner, " Bir çizgi, bir limit var bende. Oraya gelene kadar biraz zor bir adamım.

Çünkü yaşanmışlıklarım, tecrübem, aklım, fikrim, mesleğim.. bunların hepsini içine koyduğun zaman bir yer var. İlk önce oraya kadar bir gelinmesi gerekiyor. Ondan sonrası, o çizgiyi geçtikten sonra ben çok acayip bir adam olurum. 10 numara olur." cevabını verdi.

Evlilikten Korkmuyorum

Programda şu an hayatında kimse olmadığını söyleyen Ersay Üner, "Evlilikten korkuyor musunuz?" sorusuna, " Evlilikten asla korkmuyorum. Ben hayatım boyunca hiç bir şeyden korkmam. Evlilik, boşanma.. bunları yaşarsın biter. İşime sekte vurur diye evlilikten kaçmam.

Öyle bakarsan yürümez zaten. Ben ilişki olayına şu anki aklımla çok başka şekilde bakıyorum. İki özgür insan olarak bakıyorum ilişkiye. Normal hayatlar idame edilirken,başbaşayken keyifli vakit geçiriyorsan tamam. Onun harici tamamen karmaşa." cevabını verdi.

Demet Akalın ile verdiğimiz ara güzel oldu

Programda " Zamanında Demet Akalın ile bir dönem konuşmadınız. Hiç içinizden o dönem konuşsaydık daha ne şarkılar çıkardı diye düşündünüz mü?" sorusuna Ersay Üner, " O dönem öyle olması gerekiyordu.

Benim için de onun için de öyle bir dönemdi. Beraber zaten çok güzel şeyler yaptık. Bence böyle bir ara güzel oldu. Şimdi yeni Demet Akalın albümünde "Demet okusaydı çok güzel olurdu." dediğim 3 tane şarkım var." cevabını verdi.

Demet Akalın'ın "Bebek" şarkısını yazmam 10 dakika sürmedi

Programda, "En kısa sürede yazdığınız şarkı hangisiydi?" sorusuna Ersay Üner, " Demet Akalın'ın okuduğu " Bebek " şarkısı en kısa sürede yazdığım şarkıydı. 10 dakika sürmedi bile yazmam.

Demet'e telefonda nakaratı söylerken, A'sını yazıyordum şarkının. Hikayesi de, sabah magazin programı izliyordum televizyonda. Baktım millet " Bebek'te onu dedi bunu dedi" diye haberler veriyor. Benim de aklıma böyle bir şarkı geldi." cevabını verdi.

Mert Demir'in rengini ve şarkılarını seviyorum

Programda "Kimleri beğenip dinliyorsunuz?" sorusuna Ersay Üner, "Mert Demir'in rengini ve şarkılarını seviyorum. Mabel Matiz, Edis severim. Bizim jenerasyon Gökhan Türkmen'i çok severim. En yenilerden de Sami'yi beğeniyorum." cevabını verdi.

Sezen Aksu ile düet yapmak isterim

Programda, " Kariyeriniz boyunca sadece bir düet hakkınız olsa kiminle yapardınız?" sorusuna Ersay Üner, " Sezen Aksu. Olur da zaten bir düet inşallah kısmetse. Çok saygı duyuyorum ama daha çok seviyorum. " cevabını verdi.

Orijinal bir şey yoksa dinleyemiyorum

Programda " Yeni dönemde yapılan işlere bir eleştiri getirecek olsanız bu ne olurdu?" sorusuna Ersay Üner, "Ben hiç bir zaman sanatı eleştiren bir adam olmadım ama " Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı" diyerek kendime göre yorumladığım şeyler oluyor.

Yeni dönem arkadaşların yaptığı işlerde bazıları çok dikkatimi çekiyor ve hoşuma gidiyor. Bazılarını ise dinleyemiyorum çünkü ben onun orijinalini dinledim. Tek ince noktam odur benim. Sıfırdan bir şey ürettiği zaman asla hiç bir şey söyleyemem.

Ama daha önce orijinalini dinlediğim bir şeyi dinlediğim zaman, veya bir şeye benzediği zaman dinleyemiyorum. Ben orijinal fikre bakarım. Fikrin orijinalse benim için sorun yok.

İyi ya da kötü ona dinleyici karar verir. Ama ortada orijinal bir şey yoksa onu ne dinleyebiliyorum ne de izleyebiliyorum." cevabını verdi.