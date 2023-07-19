Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı

Usta tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu ile üç yıllık eşi Kaan Önal, Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Fosforoğlu, boşanma kararının kendisi ve kızı için hayırlı olmasını diledi.

2019 yılında vefat eden usta tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu ile üç yıllık eşi Kaan Önal, Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

"ARTIK KENDİMİ İŞİME VE KIZIMA VERECEĞİM"

İki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade eden Fosforoğlu, "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik.

Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum" dedi.

Fosforoğlu'nun önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adlı bir kızı bulunuyor.