Emre Altuğ: Estetiğim yok, estetik operasyonlara karşı değilim

Estetiğim yok

Serhat Tekin'in "Emre Altuğ hiç değişmiyor. Nedir bunun sırrı? Bir estetiğiniz var mı?" sorusuna, Emre Altuğ " Anne ve babamın genetiği diyebiliriz. Estetiğim yok.

İlerleyen zamanlarda belki düşünürüm ama benim bir diğer işim olan oyunculuk maalesef estetik operasyon kaldıran bir meslek değil. Doktor arkadaşım dolgu, botoks yapmak istediği zaman 'Hayır' diyorum. Vitamin iğneleri yapıyor bazı zamanlar. Hepsi o kadar." cevabını verdi.

Estetik bir sohbet konusu olabilir ama yargı konusu olamaz

"Erkek şarkıcıların estetiklerine yapılan eleştirilere yorumunuz nedir?" sorusuna," Kim kendini nasıl iyi hissedecekse yaptırabilir. Bu bir sohbet konusu olabilir ama yargı konusu olamaz.

Yargılamaya karşı bir insanım. İnsan neyi istiyorsa yaptırmakta özgürdür." cevabını veren Emre Altuğ, estetiğe karşı olmadığını söyledi.

Çapkın değilim

Programda 'Yalı Çapkını' dizisinde çapkın bir karakteri canlandırıyorsunuz. Normal hayatta da çapkın mısınız? sorusuna Emre Altuğ," Çapkın değilim. Çapkınlık yapmaya ihtiyaç duymadım çok şükür.

Yapı olarak böyle bir şeyin peşinde koşan bir adam değilim. Çapkınlık bir mesai ister. Ben böyle bir şeye dediğim gibi hiç ihtiyaç duymadım. Hayatımdan memnunum." cevabını verdi.

Aşık olmayı zaman zaman özlüyorum

Programda Serhat Tekin'in " Yalnız mısınız? Bir ilişkiniz yok mu?" sorusuna Emre Altuğ, " Evet yalnızım. Bu durumu seviyorum da. Yalnız olmayı, evde yalnız vakit geçirmeyi, yalnız yemek yemeyi seviyorum. Kendimle ilgili düşünmeyi seviyorum.

Arkadaşlarımı görmek istediğimde onlarla görüşüyorum. Benim bu konuda çok bir şikayetim yok. Ama zaman zaman aşık olmayı özlediğimi söyleyebilirim. Güzel bir duygudur o. Aşkın senin yükselttiği, ayaklarını yerden kestiği, biraz gerçeklikten uzaklaştırdığı o ilk dönemi özlüyorum zaman zaman." cevabını verdi.

Serhat Tekin'in " Emre Altuğ aşkın hakkını verebildi mi?" sorusuna Altuğ, " Aşık oldum mu veririm tabi ki. İyi bir aşığımdır." cevabını verdi.

Mert Ramazan Demir kardeşim gibi

Serhat Tekin'in " "Yalı Çapkını" dizisinde oğlunuzu oynayan Mert Ramazan Demir ile normal hayatta görüşüyor musunuz?" sorusuna " Evet görüşüyoruz. Biz çok güleriz.

Mert benim çok küçüğüm, kardeşim gibi oldu. Hayata bakış açıları yakın insanlarız. Sette de çok eğleniyoruz." cevabını veren Emre Altuğ, ekibin kendisini sahnede sık sık izlemeye geldiğini söyledi.

Dışarıda olmayı artık sevmiyorum

Serhat Tekin'in "Biraz asosyallik var mı sizde?" sorusuna Emre Altuğ, " Son yıllarda var. Sıkıldım. Çok dışarı çıktık, gezdik, eğlendik. Son yıllarda sahnede olmadığım zamanlar dışarıda olmayı sevmiyorum.

Kalabalıklar içerisinde olmayı çok sevmiyorum. Yakın arkadaşlarımla yemek yemeyi, sohbet etmeyi tabii ki çok seviyorum ama eskisi gibi çıkalım eğlenelim coşalım gibi bir duygu yok içimde.

Herhalde yaşımın ve doymuşluğun getirdiği bir durum var. Dışarısı çok değişmiyor. Hatta bizim zamanımızda daha keyifliydi." cevabını verdi.

Şevket Altuğ babam değil

Programda " Hakkınızda dolaşan şehir efsanesi var mı?" sorusuna Emre Altuğ, " Bence en büyük şehir efsanelerinden biri Şevket Altuğ'un oğlu olduğumdur.

Hatta bir seferinde radyocu bir arkadaş o kadar emindi ki oğlu olduğumdan, değilim dememe rağmen benden nüfus cüzdanımı görmek istemişti. Kendisine " Ben bir diş hekiminin oğluyum. Babamın adı Tuncer Altuğ.

Şevket Altuğ'un oğlu olmak da eminim çok güzel bir duygu olurdu ama babamdan memnunum." demiştim." cevabını verdi.

Çıplaklıktan çekinen bir adam değilim

Serhat Tekin'in son çıkardığınız " "Ne Ala" şarkısının video klibinde üstsüz olmanız bazı kişilerce eleştirildi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Emre Altuğ," Ben çıplaklığı seven bir adamım. Çıplaklıktan çekinen biri değilim. Kaldı ki o klipteki bir çıplaklık da değil. Bir saflık ifadesi anlatmak için yapılan imajinasyondu. Ben bugüne kadar sağdan soldan gelen bu tip eleştirileri çok takmadım biliyorsun. " cevabını verdi.