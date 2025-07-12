Emre Altuğ'dan sevgilisine övgü yağmuru: Müthiş bir arkadaşlığımız var

Ünlü sanatçı Emre Altuğ, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu. Daha önce aşkını neden gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini açıklayan Altuğ, uzun bir aradan sonra kameralara yakalandı ve sevgilisi hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İlişkilerinin çok iyi gittiğini belirten sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:, "Çok güzel gidiyor her şey. 1 yıldır nasıl gittiğini görüyorsunuz zaten. Birlikte vakit geçirmekten de çok keyif alıyoruz. Aynı zamanda birlikte bir şeyler üretmeyi de seviyoruz." Altuğ, sevgilisinin müzisyen olmadığını ama üretmeyi sevdiğini gülerek söyleyerek, "Yazı bölümünde diyelim" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

Altuğ sözlerine şu şekilde devam etti, "Akıllı, birlikte vakit geçirirken keyif aldığını bana hissettiren, benim de onunla vakit geçirirken çok keyif aldığım, beraber yazdığımız çizdiğimiz, ürettiğimiz müthiş bir arkadaşlığımız olan aynı zamanda ve de özlediğim biri" ifadelerini kullandı. Altuğ'un samimi açıklamaları, özel hayatını gizli tutma tercihini bir kenara bıraktığı nadir anlardan biri olarak dikkat çekti.