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Emre Altuğ'dan büyük vefa! Mert Ramazan Demir'in yemin törenine katıldı

Emre Altuğ'dan büyük vefa! Mert Ramazan Demir'in yemin törenine katıldı
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Yalı Çapkını dizisindeki baba-oğul rollerinden gerçek hayata taşan dostluk, asker ocağında da sürdü. Dizinin sona ermesinin ardından kısa dönem askerlik hizmeti için Hatay'a giden Mert Ramazan Demir, yemin töreniyle birlikte bugün terhis oldu. Rol arkadaşı Emre Altuğ ise sözünü tutarak törene katıldı, Demir'i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol alan Emre Altuğ ve Mert Ramazan Demir'in set arkadaşlığı gerçek hayatta dostluğa dönüştü. Dizi finalinin ardından vatani görevini yapmak üzere Hatay'a giden Mert Ramazan Demir'in yemin töreni bugün gerçekleşti.

Emre Altuğ'dan büyük vefa! Mert Ramazan Demir'in yemin törenine katıldı

Demir'in dizide babasını canlandıran Emre Altuğ, daha önce verdiği sözü tutarak Hatay'daki törene katıldı. Törende rol arkadaşını yalnız bırakmayan Altuğ, dostluklarına bir kez daha anlam kattı. Yalı Çapkını'nda baba-oğul ilişkisini ekrana taşıyan ikili, kamera arkasında da samimi bağlarıyla dikkat çekiyordu. Emre Altuğ'un, Mert Ramazan Demir'in askerlik sürecine verdiği destek, sosyal medyada da takdir topladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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