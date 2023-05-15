Emre Altuğ... BABAYA SON GÖREV!

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi görmekte olan babası Tuncer Altuğ, 12 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ünlü şarkıcı İstanbul'da bir mekanda vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu. Tuncer Altuğ,, bugün Zincirlikuyu Cami’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Emre Altuğ, 12 Mayıs'ta aldığı acı haber ile sarsıldı. Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BABASINA VEDA ETTİ!

Bugün Zincirlikuyu Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle hayata veda eden Tuncer Altuğ, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Emre Altuğ'u bu acılı gününde, eski eşi Çağla Şıkel ve kayınvalidesi Asuman Şıkel yalnız bırakmadı. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan eski eşler, sık sık birbirine destek oldu.

Babasının başında dua eden ve taziyeleri kabul eden Emre Altuğ'u, aile üyeleri ve Tümer Metin yalnız bırakmadı.