Ebru Şahin ve Engin Akyürek Hakkında Flaş İddia! - Haberler

Kaçış dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek ve Destan'ın başrolünde yer alan Ebru Şahin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Arif Hür, Engin Akyürek ile Ebru Şahin'in yer aldıkları projeleri sona erdikten sonra aynı dizide başrol oynayabileceğini öne sürdü.

Arif Hür yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım duyumlara göre şu sıralar yapımcıların yeni gözdesi Ebru Şahin ve Engin Akyürek ikilisi... Ciddi bir hayran kitlesine sahip olan bu ikilinin güncel projeleri sona erdikten sonra aynı projede yer alabileceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Gerek enerji gerekse görsel uyum olarak iyi bir çift olabileceklerinin sinyallerini veren bu ikilinin aynı projede yer almasını bekleyen milyonlarca hayranlarının da olduğunu belirtmek isterim. Seneye bu zamanlar Ebru Şahin ile Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı bir diziyi dijital platformlardan birinde görürsek sürpriz olmaz..."

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol almıştır. 2022 yılında 'Kaçış' dizisiyle ekranda olacak.

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