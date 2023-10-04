Ebru Destan, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti'ne Yiğit Kirazcı'dan sonra Ebru Destan da dahil oldu. Destan dizide Kirazcı'nın oynadığı Rüzgar rolünün sevgilisi Helin'i oynayacak.

Başrollerin, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Kadrosu genişleyen diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Ebru Destan da dahil oldu.

HELİN ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor. Gold Film'in Show TV için çektiği dizide yine olay üstüne olay yaşanıyor. Ketche'nin yönettiği diziye Yiğit Kirazcı "Rüzgar" rolüyle dahil olmuştu. Rüzgar'ın diziye sevgilisi Helin'le beraber katılacağı öğrenildi. Helin'i ise Ebru Destan oynayacak. Ebru Destan, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.