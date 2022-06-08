Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan Aşk Paylaşımı

Geçtiğimiz aylarda İmge'den ayrılan Ebrar Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tuncer ile aşk yaşadığı tahmin edilen Ebrar Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın olay yaratan bir paylaşım geldi.

"AŞIK OLUYORUM"

Başkır, Karakurt'un kendisine samimi baktığı bu foroğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü. Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi.

Ebrar Karakurt ve Beliz Başkır'ın aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

BELİZ BAŞKIR KİMDİR?

Beliz Başkır (d. 26 Aralık 1998, İzmir), Fenerbahçe Opet'te orta oyuncu olarak oynayan Türk voleybolcu.

Voleybola Işıkkent SK altyapısında başladı. 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Başkır, çift lisansla Maltepe Yalı Spor'da ve Yeşilyurt'ta forma giydi. 2019-20 sezonunda itibaren ise Fenerbahçe'de forma giymektedir.

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