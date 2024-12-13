Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde
Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, 38. yaş gününü kutladıktan sonra 13 yaş genç sevgilisi ve oğullarıyla romantik bir tatile çıktı. Doğum günü partisinde havuza atladığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gören Nara, tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sıkça gündeme gelen Wanda Nara, 38. doğum gününü yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı.
ROMA'YA GİTTİLER
Havuza atladığı görüntülerle sosyal medyayı sallayan Nara, şimdi de sevgilisi ve oğullarıyla romantik bir tatile çıktı. Partinin ardından tatile çıkan Wanda Nara, L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Çift, Roma sokaklarında romantik anlar yaşayarak sık sık paylaşımda bulundu. Nara, Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde verdiği pozları "Kalp" emojisiyle takipçileriyle paylaştı.