Durmak bilmiyor: Wanda Nara ve L-Gante romantik tatilde

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sıkça gündeme gelen Wanda Nara, 38. doğum gününü yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı.

ROMA'YA GİTTİLER

Havuza atladığı görüntülerle sosyal medyayı sallayan Nara, şimdi de sevgilisi ve oğullarıyla romantik bir tatile çıktı. Partinin ardından tatile çıkan Wanda Nara, L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Çift, Roma sokaklarında romantik anlar yaşayarak sık sık paylaşımda bulundu. Nara, Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde verdiği pozları "Kalp" emojisiyle takipçileriyle paylaştı.