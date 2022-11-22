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Dünyadaki tüm şovları unutun! Genç kadın dansıyla koca salonun ağzını açık bıraktı

Magazin Haberleri

İngiltere'de düzenlenen Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan genç bir kadın, yaptığı şovla tüm salonun ağzını açık bıraktı.

Bir dönem Türkiye'de de izleyicileri ekran başına kilitleyen Yetenek Sizsiniz yarışmasının İngiltere ayağında ilginç dakikalar yaşandı.

ŞOVUYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Genç bir kadın, direk dansı şovuyla yarışmayı izlemeye gelenlerin ağzını açık bıraktı. Kadının yaptığı kareografi ise tam not aldı.

Dünyadaki tüm şovları unutun! Genç kadın dansıyla koca salonun ağzını açık bıraktı

HERKES AYAĞA KALKTI

Dans gösterisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen jüri üyeleri ve salondaki herkes, gösteri sonunda genç kadını ayakta alkışladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (1)

Fakır:

bilgisayarın başındaki şahıs gerçekten müthişmiş

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