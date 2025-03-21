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Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor
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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle hafızalarda yer edinen Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor. Ünlü oyuncu aynı dizideki rol arkadaşıyla aşkını ilan etti.

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum', 'Mucize Doktor' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

DUDAK DUDAĞA POZ

Ünlü ismin dizideki rol arkadaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayal Köseoğlu paylaşımına "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düştü. İkilinin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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