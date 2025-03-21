Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle hafızalarda yer edinen Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor. Ünlü oyuncu aynı dizideki rol arkadaşıyla aşkını ilan etti.
'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum', 'Mucize Doktor' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.
DUDAK DUDAĞA POZ
Ünlü ismin dizideki rol arkadaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.
PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Hayal Köseoğlu paylaşımına "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düştü. İkilinin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.
İşte ikilinin o paylaşımları;
Kaynak: Haberler.com / Magazin