Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum', 'Mucize Doktor' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

DUDAK DUDAĞA POZ

Ünlü ismin dizideki rol arkadaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayal Köseoğlu paylaşımına "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düştü. İkilinin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

İşte ikilinin o paylaşımları;