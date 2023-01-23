"Doğum yaptım" diyerek çektiği videolarla tepki çekmişti! Mükremin Gezgin bambaşka biri oldu

Geçtiğimiz sene doğum yaptığını iddia ederek videolar çekerek ülkenin gündemine oturan fenomen Mükremin Gezgin, değişimiyle gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak estetik yaptıran Gezgin, bambaşka biri oldu.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, TikTok'ta çektiği videolarda hamile olduğunu ve doğum yaptığını iddia etti. Hamile kalması mümkün olmayan fenomen, bir hastaneyi kullanarak doğum videoları çektiği için ülkenin gündemine oturdu ve hakkında dava açıldı ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Bir süredir ortalıkta görünmeyen Gezgin, son haliyle adından söz ettirdi.

KİLO VERİP ESTETİK YAPTIRDI

Gözlerden uzak kaldığı süreçte fazla kilolarını veren Mükremin Gezgin, estetik operasyonlar da yaptırdı. Liposuction ve burun estetiği yaptırdığı görülen Mükremin, sosyal medya hesabından cesur kıyafetlerle verdiği pozları paylaşmaya başladı. Fenomenin zayıflığı ve yüzündeki değişimi görenler tanımakta güçlük çekti.

NE OLMUŞTU?

Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylarca TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia etmişti ve sonrasında da özel bir hastanede doğum yaptığını ileri sürmüştü. Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğum videosu kısa sürede milyonlarca kez izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gelen tepkilerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatılmıştı.

BÜTÜN SUÇU TAKİPÇİLERİNİN ÜZERİNE ATMIŞTI

Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak takipçilerini suçlayan Mükremin Gezgin, şunları söylemişti: "TikTok bir eğlence platformudur ve orada çektiğim videoların zaten ironi olduğunu herkes biliyor. Son dakika bana bir bomba attınız ve beni çok linçlediniz. Son dakikaya kalana kadar keşke 9 ay boyuncu beni yolda görüp karnımı sevmeseydiniz. Her gün beni zirveye taşıyıp beni daha çok gündeme getiren sizlersiniz. Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben de devam ettirdim. Sizler başta 'yok' diyerek bir tepki verseydiniz bu olay buraya gitmezdi."