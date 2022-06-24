Doğum videosuyla konuşulan Mükremin, yaşadığı ölüm korkusunu anlattı: Bana zarar vererek kral olmaya çalışıyorlar
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Sosyal medyada yayınladığı hamilelik ve doğum videolarıyla tepkilerin odağında olan trans fenomen Mükremin Gezgin, Armağan Çağlayan'ın programında yaptıklarının tamamen tiyatro olduğunu söyledi. Tepkilerden sonra dışarı çıkamadığını söyleyen Gezgin, "Biri bana zarar vererek kral olmaya çalışıyor" dedi.
Aylardır TikTok hesabından videolar yayınlayarak hamile olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz haftalarda özel bir hastanede doğum videosu yayınlayan trans fenomen Mükremin Gezgin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen tepkilerinden ardından hedef olan ve şikayetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Gör Beni programına konuk oldu.
Hamilelik videolarını nasıl çekmeye başladığını anlatan fenomen, "Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. İnsanlar sevdi bunu 9 ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.
Hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, insanların, dine aykırı olduğu gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini belirterek "Bunu başta şikayet etmeleri gerekirdi. "Başta alkış yapacağınıza 'dur' diyebilirdiniz" şeklinde konuştu.
Gezgin, Armağan Çağlayan'ın "Hamilelik fikri nereden çıktı?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bir anda oturuyordum, ben dedim hamileyim... Bir tiyatro yapacağım dedim... Bir kurgu, senaryo hazırlayacağım dedim. İlk başta tabi ki korku oldu içimde... 'Bunu yaparsam acaba ne olur?' diye düşündüm. Ama atınca baktım milyonlar alkış yaptı. Herkes çok sevdi. Arabayla yolda yürüyemiyordum. Ama son dakika sadece gündem yaratmak için, unutulan isimler zirve yapmak için konuştular."
Videolarından dolayı pişmanlık duymadığını söyleyen Gezgin, "Bir erkek hamile kalamaz ki... Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Art niyetli bir şey yapmadım. Ben kadınları zaten çok seviyorum. Ben zaten dışım erkek görünüm olabilir ama kadın bir insanım. Kendimi kadın görüyorum zaten" ifadelerini kullandı.
Ölüm korkusu yaşadığını belirten fenomen, "Olaydan sonra dışarı çıkamıyorum. Çünkü bir kişi bana zarar vererek kral olmaya çalışıyor. Bir yere gideceksem de araba ile gidiyorum. Halkımız LGBT-İ bireylerine sahip çıkmıyor. Annem yaşananlardan dolayı çok üzülüyor" dedi.
Babasıyla 3 yıldır görüşemediğini söyleyen Gezgin, sözlerini şöyle tamamladı: "Babamın karşısına çıkamıyorum, utanıyorum. Baba hasreti çekiyorum. Babam benim bu durumlarımı bilmiyor. Bu yaşananları bilmiyor, hiç duymadı. Duysa anneme tepki gösterir. Amcalarım da annemi arayarak 'soyadını değiştirsin' diyor. Annem ortada kaldığı için zor durumda. O yüzden hiçbir anneye saygısızlık yapmam. Yeni şarkı çıkarmıştım, kariyerime öyle devam edeceğim. TikTok hesabım kapatıldı ama videolar çekmeye devam edeceğim. Ölümü göze alarak videolar çektim. Yaşananlarda dolayı herkes benimle olan videolarını silmeye başladı."