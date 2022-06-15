Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı

Dijital yayıncılıkta Netflix ve Amazon'a Türkiye'de bir ABD'li rakip daha geldi. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ için dün gece muhteşem bir tören düzenlendi. Davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Hande Erçel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular ise gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu. Güzel oyuncular ise bol dekolteli kombinlerle gecede boy gösterdi.

İşte geceye katılan ünlü isimler;

ASLI ENVER

MELİS SEZEN

PINAR DENİZ

CANSU DERE

DEMET ÖZDEMİR