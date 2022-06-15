Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi. Dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Geceye platformdaki yapımlarda rol alan ünlü isimler katıldı. Ünlü isimlerin kombinleri ise geceye damag vurdu.
Dijital yayıncılıkta Netflix ve Amazon'a Türkiye'de bir ABD'li rakip daha geldi. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ için dün gece muhteşem bir tören düzenlendi. Davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Hande Erçel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular ise gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu. Güzel oyuncular ise bol dekolteli kombinlerle gecede boy gösterdi.
İşte geceye katılan ünlü isimler;