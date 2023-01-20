Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinden ilk kare geldi

Yakında FOX TV'de yayınlanacak olan Adım Farah dizisinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Demet Özdemir afiş çekimi için kamera karşısına geçti. İkilinin yer aldığı Adım Farah dizisinden merakla beklenen ilk fotoğraf da paylaşıldı.

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin kadrosuna yer aldığı Adım Farah dizisi yakında FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.

BAŞROL OYUNCULARINDAN İLK KARE

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Adım Farah"ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur'un birlikte kaleme aldıkları Adım Farah'ın başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Engin Akyürek afiş çekimi için kamera karşısına geçerek poz verdi. İkilinin afiş için verdiği poz da sosyal medyada paylaşıldı.

İşte ilk poz:

DİZİNİN KONUSU NE?

Ana hikayede; ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.