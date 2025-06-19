Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Demet Akbağ, "Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun" ifadelerini kullanarak acısını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı "Bir Demet Tiyatro"nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sanat dünyasında önemli izler bırakan yönetmen Sevgi Birsel'in vefat haberini ilk paylaşan isimlerden biri olan Akbağ, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun."

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olan "Bir Demet Tiyatro" ile geniş kitlelere ulaşan ve pek çok ismin kariyerinde iz bırakan Sevgi Birsel'in vefatı, hem sanat camiasında hem de izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.