Demet Akalın'dan destek vermek için eylemine katıldığı kadın öğretmene sert tepki: Edepsizliğe lüzum yok

Konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, dün atama bekleyen öğretmenlerin Beşiktaş'ta yaptığı eyleme katıldı.

"EDEPSİZLİĞE LÜZUM YOK"

Öğretmenlere destek olmak için Beşiktaş'a giden Demet Akalın, konuşma yaptığı esnada kendisine laf atan bir kadın öğretmene tepki gösterdi. Bir kadın öğretmen konuşmasında "Umarım sesinizi duyarlar, öyle umut ediyorum" dedi. Kadın öğretmenin sözlerine tepki gösteren Akalın ise "Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. İnsanı geldiğine pişman ettirme. Ben sizin için buradayım, gençler için buradayım Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum" şeklinde konuştu.