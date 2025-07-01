Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Sunuculuk, spikerlik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Defne Samyeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli spor alışkanlığı ve fit görünümüyle sıkça konuşulan iki çocuk annesi Samyeli, 53. yaşını Fransa'nın Cannes kentinde kutladı.

TERCİHİ GECEYE DAMGA VURDU

Kızları Derin ve Deren Talu'nun da eşlik ettiği kutlamada, Defne Samyeli'nin doğum günü için tercih ettiği cesur elbise büyük ilgi gördü. Mor tonlarındaki, vücuda oturan ve sırt dekoltesi kalça hattına kadar inen elbisesiyle objektiflere poz veren Samyeli, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle sırt dekoltesiyle dikkat çeken elbise, kalça hattına kadar inen derin kesimiyle geceye damga vurdu.

Zarafet ve cesareti bir arada yansıtan bu özel seçim, takipçileri tarafından "kırmızı halı şıklığı" olarak yorumlandı. Abartıdan uzak altın tonlarındaki çanta ve zarif takılarla kombinini tamamlayan Samyeli, doğallığını ön plana çıkaran açık saç modeliyle de beğeni topladı.

Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Hekimoğlu gibi dizilerde de rol alan başarılı isim, yaşını göstermeyen fiziğiyle takipçilerinden "Genç kızlara taş çıkarıyor" yorumları aldı.