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Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'ndaki sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Magazin Haberleri

Yayınladığı ilk bölümden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse de konusuyla gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndaki bazı sahneler hem izleyici hem de kitabından uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti. Budayıcıoğlu'nun dizinin final yapılması için kanal ile görüştüğü ileri sürüldü.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesine adını yazdırmaya devam ediyor. Son zamanlarda yasak aşk sahneleriyle gündeme gelen dizideki bazı sahneler rahatsızlık yarattı.

FİNAL YAPILMASINI İSTİYOR İDDİASI

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de söylentiler arasında.

FERİT'İN SAHNELERİ SENARİSTLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKARDI

Öte yandan dizinin cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Ferit'in yasak aşk yaşadığı Pelin'i eşi ve ailesiyle yaşadığı eve getirmesi izleyicileri çileden çıkardı. Dizide birkaç kadınla birliktelik yaşaması Ferit'i oynayan Mert Ramazan Demir'i de rahatsız ettiği hatta bu durumun senaristler arasında gerginliğe neden olduğu da konuşulanlar arasında.

Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını Magazin Haberler

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