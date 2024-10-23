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Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra gerçeği açıkladı
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Eski futbolcu Gökhan Çıra, verdiği pozla eleştiri oklarını üzerine çektiği kızı Serenay ile ilgili merak edilenleri açıklayarak, "Taşıyıcı anne veya evlatlık değil, bu benim anadan doğmuş kızım. Annesinin adını söylemek istemiyorum kimlikte zaten annesinin adı yazıyor" dedi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddia edilmişti. Kucağında 2 yaşındaki çocukla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Gökhan Çıra'ya tepki yağmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti.

BEBEK AİLEDE KALMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu talep doğrultusunda soruşturma başlatmıştı. Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınmasına karar verilmişti. İfadelerin ardından ise Çıra ve Ciğerci'nin bebeğinin ailede kalmasına karar verilmişti.

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra, merak edilen gerçeği sonunda açıkladı

"SELENAY EVLATLIK DEĞİL KIZIM"

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Gökhan Çıra, katıldığı bir programda tartışmalara konu olan bebeğin kendi çocuğu olduğunu belirterek "Bu konuya artık açıklık getireyim. Selenay benim anadan doğmuş kızım. Evlatlık falan değil. Devletin de yaptığı testlerden sonra da kanıtlanmış bir şekilde bu çocuğun babası Gökhan Çıra'dır. DNA testleridir, saç örnekleridir... Bunu biz kendimiz yapmadık, haberlerden dolayı devletimiz geldi testini yaptı. Bu çocuğun annesi de var. Annesinin adını söylemek istemiyorum kimlikte zaten annesinin adı yazıyor" dedi.

Çocuğun anne-babası kim? Gökhan Çıra, merak edilen gerçeği sonunda açıkladı

"O FOTOĞRAFI PAYLAŞTIĞIM İÇİN HATALIYIM"

Açıklamasının devamında o fotoğrafı paylaştığı için hatalı olduğunu belirten Çıra, "O fotoğrafı paylaştığım için de hatalıyım. Bu sadece bir hanımefendinin algısından. Ya abla sen kızına neler yapmışsın bunu hepimiz gördük. Kendisi kızını aldırdı neler yaptı. Sadece işine yarayan fotoğrafı almışsın sen. Şorta iç çamaşırı demişsin. Bir saat önce spor salonunda şortla spor yapmışım. Ben o fotoğrafı hiçbir niyet yokken paylaştım. Hangi anne baba küçükken çocuğunu kucağına alıp oturtmadı?" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Gökhan Çıra Magazin Hukuk Baba

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Yorumlar (3)

ahmet:

Ne cshil adam ya,başka bir kadından çocuk yapıyor başka bir trans anası gibi davranıyor. İLginçç

51
1
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Yunus Deliorman :

Bu sapkın zihniyet neslimizin sonunu hazırılıyor

21
0
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İbrahim Demirel:

Ar damarınız çatlamış. İffet, şeref namus kalmamış.

13
0
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