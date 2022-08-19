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Cem Yenel'den 'gitmicem' Sürprizi! Tiktok'ta Gündem Oldu

Cem Yenel'den 'gitmicem' Sürprizi! Tiktok'ta Gündem Oldu

Magazin Haberleri

Ajda Pekkan'a eşlik ettiği performansı ile ismini duyduğumuz ve ardından yayımladığı başarılı projeler ile adından söz ettiren genç neslin üretken sanatçılarından Cem Yenel, "Gitmicem" isimli yepyeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. "Gitmicem" şarkısına TikTok'ta rekor sayıda video çekiliyor. İşte detaylar...

Henüz piyasaya çıkmadan sosyal medyada fenomen haline gelen "Gitmicem" şarkısına TikTok'ta rekor sayıda video çekiliyor.

12 BİN VİDEO ÇEKİLDİ

Şarkının tanıtımı için hazırlanan 20 saniyelik bölümün paylaşılması üzerine, sosyal medya kullanıcıları tarafından 24 saat içinde 12 bin video çekildi.

Söz ve müziği Cem Yenel'e, aranjesi ise Sezer Dinç'e ait olan Gitmicem şarkısı, 19 Ağustos Cuma günü itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm platformlarda yayımda.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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