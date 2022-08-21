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Camdaki Kız Hayranlarına Müjde

Camdaki Kız Hayranlarına Müjde

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Kanal D'nin geçen sezon ilgi ile izlenip reyting rekorları kıran 'Camdaki Kız' dizisi yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz gün start verdi. Camdaki Kız'da  Selen'i canlandıran Selma Ergeç önceki gün çekimlerinin yapıldığı Cihangir semtinde görüntülendi.

Muhabirlerin "Selma hanım hayırlı olsun, çekimlere başlamışsınız?" sorusuna Selma Ergeç "Evet tatil bitti, şimdi iş zamanı. Bu sezonki ilk çekimimize başladık. Çok yorgunum sabahtan beri setteyim. Bizi izleyenlere hayırlı olsun. Bu sezon Camdaki Kız hayranlarını sürprizler bekliyor." diyerek evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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