Camdaki Kız dizisi final yaptı, başrol oyuncularının paylaşımları duygulandırdı

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Tuğrul Tülek, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı, Tamer Levent ve Engin Şenkan'ın başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam yayınlanan 82. bölümle ekran macerasını sonlandırdı. 2,5 senedir yayınlanan dizinin finalinde ise hem güldüren hem de duygulandıran sahneler yaşandı.

HAYRİ ÖLDÜ

Hayri'nin boşanma oyununa inanmayan Laz Kızı, avukat arkadaşından yardım istedi. Kandırıldığını öğrenen Laz Kızı, Hayri'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Sevdiği adamı gözünü kırpmadan öldüren Laz Kızı, emniyete giderek teslim oldu. Hayri'nin ölüm haberini alan Sedat ise tüm cenaze işlemleriyle ilgilenmesi için Tako'yu görevlendirdi. Sedat'ın bu ince düşüncesi ise babasından tam not aldı.

SEDAT VE NALAN BARIŞTI

Dizide 1 sene sonra Türkan, kızlarını da yanına alarak Nalan ve Hafiş'in yanına taşındı. Babasının izinden giden Nalan, 'Merhem' adını verdiği ilk sergisini açtı. Doğum gününü kutlamak için Nalan'ı yemeğe çıkaran Sedat, ondan bir şans daha istedi. Nalan da Sedat'ın teklifini kabul etti.

NALAN ANNE OLDU

Bir zaman atlamasının daha yaşandığı Camdaki Kız'da Nalan, boşanarak ayrıldığı Koroğlu konağına bu sefer Sedat ile ikinci kez evlenmiş ve ilk çocuğunu kucağına almış bir anne olarak geri döndü.

ŞERİFOĞLU: SEVGİLİ SEDAT, HER ŞEYE RAĞMEN SANA HAYAT VERMEK BÜYÜK KEYİFTİ

Dizinin final yapmasının ardından başrol oyuncularından da peş peşe veda paylaşımları geldi. İlk başrolünü oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Sedat, seninle 3 sezondur devam eden maceramızın bugün son günü… Benim de herkes gibi sana çok kızdığım, üzüldüğüm zamanlar oldu ama her şeye rağmen sana hayat vermek benim için büyük bir keyifti. Sana, tüm izleyicilerimize ve bana bu yolda katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Unutulmayacaksın" dedi.

BİRİCİK: KİMSENİN IŞIĞIMIZI SÖNDÜRMESİNE İZİN VERMEYİM KIZ KARDEŞLERİM

Burcu Biricik de paylaşımında "Sabahtan beri ne yazacağımı da pek bilemediğimden erteleyip durdum bir şeyler yazmayı... Dile kolay 2,5 yılımızı birlikte geçirdik. Hem Nalan'la hem siz seyircilerle... Aklımda o kadar cümle var ki kurulmayı bekleyen... Neyse bir ara konuşuruz. Nalan'ı düşündükçe burnumun direği sızlıyor. Kendi adıma ne çok şey öğrendim bu işten hem de mesleki olarak hem de bir kadın olarak. Ne çok şahane insan kazandım; yüreği sakinleştirmeyi, yol arkadaşlığı yapmayı bilen. Zordu benim için bazen çok zor ama ne siz bıraktınız beni ne de arkadaşlarım. İyi ki de bırakmadınız. Ne olursak olalım, ne yaşarsak yaşayalım kimsenin ışığımızı söndürmesine, gülüşümüzü soldurmalarına izin vermeyelim emi güzel kız kardeşlerim. Dilerim Nalan bunun için iyi bir örnek olmuştur hepimize. Sizleri çok seviyorum, canım ekip arkadaşlarıma bayılıyorum. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

POLAT: YOLUNUZDAN IŞIK VE BEREKET EKSİK OLMASIN

Oyuncu Merve Polat da veda mesajında "3 sezon boyunca şahane bir hikayenin içindeydim. Rüya gibi... Bana Billur'u emanet edenlere, Camdaki Kız'ı yaratan tüm teknik ekip, prodüksiyon ve üstümüzde emeği, sohbeti olan tüm kadroya, yazarımıza ve ekibine, bana her set gününü oyunculuğun yanı sıra insanlık dersi niteliğinde yaşatan yetenek abidesi oyuncu kadrosuna, kalbimden taşan tüm sevgi ve minnetle teşekkür ederim. Yolunuzdan ışık ve bereket eksik olmasın" dedi.

Tüm ekibe teşekkür ettiği bir veda videosu yayınlayan Enis Arıkan ise "Bay bay Muzo'cum" ifadelerini kullandı.