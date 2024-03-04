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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününü ailece kutladı

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Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı.

Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününü ailece kutladı

"İYİ Kİ DOĞDUN BAL ÇOCUK…"

Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, "İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz" yazısı yer aldı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününü ailece kutladı

"CANIMIN YARISI..."

Şıkel yaptığı paylaşıma, "Bal yavrum,canım oğlum..Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı..." notunu düştü.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününü ailece kutladı

"CAN PARÇAM, ASLANIM"

Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam,arslanım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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