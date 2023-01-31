Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ilişkisini ilan etti

Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozdu. Yeni sevgilisiyle birkaç kez görüntülenen Çağla Şıkel, ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine ilişkisini doğrulayarak "Her şey gördüğünüz gibi" dedi.

2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, uzun süredir devam eden aşk orucunu bozdu. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülenen Çağla Şıkel, önceki akşam da Gönenli'nin evine girerken objektiflere takıldı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Şıkel, özel hayatıyla ilgili konuşmayacağını söyleyerek "Her şey gördüğünüz gibi" diyerek ilişkisini doğruladı.

İSİMLERİ BİRÇOK KİŞİYLEANILMIŞTI

Bir dönem cemiyetin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli ise Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncularla anılmıştı. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Çağla Şıkel'in ise adı Kaan Yıldırım, Tolga Akış, Ali Kalyoncu ve Edis ile aşk iddialarına karışmıştı.