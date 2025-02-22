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Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı

Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı
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Ünlü model Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı. Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı. 46 yaşındaki Şıkel'in, güzelliğini altın süte borçlu olduğu öğrenildi.

Formu ve güzelliğiyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in güzellik sırrı belli oldu. Ünlü isim her gün tükettiği o içeceği açıkladı.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, 46 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor. Fit görünümüyle beğeni toplayan Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.

Çağla Şıkel, güzellik sırrını açıkladı

Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır
  • Sindirim sistemini destekler
  • Uyku düzenini iyileştirebilir
  • Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir

ALTIN SÜT TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü vb.)
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 tutam karabiber (zerdeçalın emilimini artırır)
  • 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • 1/2 çay kaşığı tarçın
  • 1/2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı

  • Süt bir cezveye alınır ve kısık ateşte ısıtılır.
  • Zerdeçal, karabiber, tarçın ve zencefili ekleyerek karıştırılır.
  • Karışımı birkaç dakika ısıttıktan sonra ocaktan alır ve hafif ılındığında tüketilir.
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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