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Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı

Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı
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Yeni sezon başladıktan sonra dizilerden final haberleri peş peşe geldi. Kötü Kan ve Kör Nokta'dan sonra Taş Kağıt Makas da erken final kararı aldı.

Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisi her hafta cuma akşamı yayınlanıyordu. Dizi için final kararı alındı. Tam bu final kararı konuşulurken Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı Kör Nokta dizisi için de final kararı verildi. Bu iki dizinin ardından iddialı yapımlar arasında gösterilen Taş Kağıt Makas dizisinden de kötü haber geldi.

Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı

YENİ İSİMLER DE ÇARE OLMADI

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin'in oturduğu Taş Kağıt Makas dizisinin kadrosuna bu sezon Hande Doğandemir ve Uraz Kaygılaroğlu da dahil olmuştu. Ancak reytinglerde istediği başarıyı sağlayamayan dizi, 19. bölümde izleyicisine veda edecek.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Taş Kağıt Makas

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