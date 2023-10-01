Burcu Kara... 'BELKİ O GECE UYUMADIM, BELKİ KOCAMLA KAVGA ETTİM!'

Programda kariyerlerinden anneliklerine, mesleklerine, gündelik yaşama dair pek çok konuda sohbet eden iki başarılı kadının sohbetlerinde, Burcu Kara'nın gündelik yaşamında karşılaştığı eleştirileri anlattığı dakikalar dikkat çekti.

Burcu Kara yaşadıklarını şöyle anlattı "Saçmalamamak çok büyük bir sınav. Her gün nasıl aynı olabiliriz? Elbise bakıyorum o anda! 'Sizi çok seviyordum ama çok suratsızsınız" diyor bana...

Belki biraz önce canımı sıkan bir şey oldu, belki o gece uyumadım, belki kocamla kavga ettim, insanım ya bende. Robot değiliz biz, gülerek gezmiyoruz. Ben insanım, televizyonda gördüğünüz benim işim sadece" dedi.