Boşanmasıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in Adım Farah dizisindeki yatak sahnesi kasıp kavurdu

Pazartesi günü Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini tek celsede bitiren Demet Özdemir'in başrolü oynadığı Adım Farah dizisindeki yatak sahnesine izleyicilerden yorum yağdı. Özdemir ve partneri Engin Akyürek'in öpüştükten sonra yatakta çekilen sahnesi kısa sürede 1,5 milyona yakın görüntülendi.

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini pazartesi günü noktalayan Demet Özdemir'in başrol oynadığı Adım Farah dizisi dün akşam 11. bölümüyle ekrana geldi. Özdemir ve Engin Akyürek'in dizideki yatak sahnesi ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.

YATAK SAHNESİ 1,5 MİLYON İZLENDİ

Alkolün etkisiyle Tahir'le tartışan Farah, sorularına cevap bekleyen Tahir'i öptü. Öpüşen çift ardından yatağa düştü. Farah'ın alkollü olduğunu bilen Tahir, "İçkilisin, sabah utanmanı istemem" diyerek kalkıyor. Tahir'in odadan çıkmadan geri dönerek Farah'ı öptüğü sahne ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Twitter hesabından yayınlanan video saatler içinde 1,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

Adım Farah dizisinin kadrosunda Engin Akyürek ile Demet Özdemir'in yanı sıra Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Okan Çubuk, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Rastin Paknahad, Ali Sürmeli, Mustafa Avkıran ve Alper Türedi gibi isimler yer alıyor.