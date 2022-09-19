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Zeynep Bastık'tan biten evliliğine ilişkin bomba yorum

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2021 yılında Alaçatı'da nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Bastık, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı "Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti" dedi.

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra sürpriz bir kararla boşanması sevenlerini şaşırttı.
Menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

Şu sıralar işine yoğunlaşan Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" şeklinde konuştu.

Zeynep Bastık'tan biten evliliğine ilişkin bomba yorum

"ZEYNEP BENİM AİLEM"

Akış, çıkan boşanma haberlerinin ardından konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum."

Zeynep Bastık'tan biten evliliğine ilişkin bomba yorum

Zeynep Bastık'tan biten evliliğine ilişkin bomba yorum

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Zeynep Bastık Tolga Akış Çeşme Magazin Haberler

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