BİR EVİN TAPUSUNU VERDİ!

'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, bir süredir sıkıntı yaşadığı ve sorunları çözemeyince boşanma kararı aldı.

Evlerini ayıran Nihat Doğan ve Arzu Hanım'ın, nafaka ve tazmina konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. İddiaya göre; Doğan, eşi ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.

KISKANÇLIK KRİZİ Mİ?

Henüz 21 ay önce mutluluğa 'evet' diyen 48 yaşındaki türkücünün, ayrılık haberi ile gündeme gelmesi hayranlarını üzdü. Boşanma kararının sebebi olarak ise konserlerden sonra evde kıskançlık krizi yaşanması gösterildi.