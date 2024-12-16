Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor

Bir dönem reyting rekorları kıran ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dizi, önceki sezonlarda yakaladığı başarı sayesinde final kararından vazgeçilerek bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak bu sezonki reytinglerin beklentilerin altında kalması, yapım ekibinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğu konuşuluyor. İddiaya göre 'Yalı Çapkını'nın 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bu durumda mart ayının sonunda dizinin final yapması bekleniyor.