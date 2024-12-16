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Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor

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Üç sezondur ekranlarda boy gösteren 'Yalı Çapkını' dizisinin mart ayının sonunda final yapması bekleniyor.

Bir dönem reyting rekorları kıran ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dizi, önceki sezonlarda yakaladığı başarı sayesinde final kararından vazgeçilerek bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak bu sezonki reytinglerin beklentilerin altında kalması, yapım ekibinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğu konuşuluyor. İddiaya göre 'Yalı Çapkını'nın 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bu durumda mart ayının sonunda dizinin final yapması bekleniyor.

Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBükücü:

Bu nasıl kapak fotosudur ? 18 sayfa oldunuz iyice

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Vatana millete hayirli evlatlar :D sapiklik capkinlik oldu

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o ne hal arada minder varmı

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Yeter zaten çok uzadı

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Sanat camiamız çok şey kaybedecek

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