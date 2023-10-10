Bihter setinde Farah Zeynep Abdullah ile tartışan Hande Ataizi konuştu: Herkes, herkesi biliyor

Bihter filminin başrol oyuncularından Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah ile sette tartıştığı yönündeki iddiayla ilgili sessizliğini bozarak "Çok güzel bir iş yaptık onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes, herkesi biliyor, ne diyeyim ki" dedi.

Aşk-ı Memnu dizisinin filmi Bihter'de rol alan Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi'nin sette birbirine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ataizi, "Herkes herkesi biliyor, ne diyeyim ki" ifadelerini kullandı.

SETTE TARTIŞTILAR

Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi Prime Video'da yıl sonunda yayınlanacak Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"ndan uyarlanan "Bihter" filminde anne kıza hayat vermişti. Aynı zamanda projenin her aşamasında yer alan Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi'nin sette yıldızının barışmadığı ve ikilinin sette tartıştığı ileri sürüldü.

HANDE ATAİZİ: HERKES, HERKESİ BİLİYOR

Nişantaşı'nda Cumartesi-Pazar Sürprizi tarafından görüntülenen Hande Ataizi, Abdullah ile yaşadığı tartışmayla ilgili, "Güzel çok güzel bir film yaptık, çok güzel bir dünya kurdu yönetmenlerimiz… Onun dışında zaten çok iyi bir yapımla çalışmanın konforunu yaşadık doğrusunu söylemek gerekirse… Onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes herkesi biliyor… Ne diyeyim ki, yorum yok… Güzel bir film yaptık. Tabii ki Camdaki Kız gibi bir ekibi bulmak çok zor… Biz hala WhatsApp grubunda birbirimizle yazışmaya ve görüşmeye devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.