Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berk Karadaş - 'Maestro'... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Magazin Haberleri

Berk Karadaş - 'Maestro'... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Kalp krizi nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden 'Maestro' olarak bilinen rapçi Berk Karadaş, Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Maestro olarak bilinen 33 yaşındaki rapçi Berk Karadaş, Maltepe Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi ve sevenleri taziyeleri kabul etti.

Karadaş'ın tabutunun üzerine arkadaşları tarafından Beşiktaş forması ve atkısı örtüldü.

Ölüm haberiyle rap camiasını yasa boğan Berk Karadaş, Nicodem ile 'Öldüğüm Gün' adlı düet çalışması yapmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kalp Krizi Maltepe Maestro Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title