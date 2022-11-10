Bensu Soral, Tuzak dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinde başrolü oynayan Bensu Soral, dün akşam yayınlanan bölümdeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Dizide annelik yaptığı çocukları elinden alınan oyuncu için "Gözyaşlarına boğuldu, Bensu oynamadı resmen yaşadı" yorumları yapıldı.

Yapımcılığını Acun Medya ve Fabrika Yapım'ın üstlendiği başrollerini de Talat Bulut, Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Tuzak dizisi, dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu Bensu Soral, dizideki performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

PERFORMANSI İZLEYİCİLERİ AĞLATTI

Tuzak'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Bensu Soral'ın canlandırdığı Ceren'in yıllardır annelik yaptığı eski eşinin çocukları elinden alınıyor. Eski eşinin şikayetiyle çocuklardan ayrılmak zorunda kalan Ceren, gözyaşlarına boğuluyor. Soral ise bu sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşılan sahne için "Doğurmadan anne olunduğunu gösteren sahne" ve "Bensu Soral oynamadı, resmen yaşadı" yorumları yapıldı.

İşte Bensu Soral için yapılan bazı yorumlar...