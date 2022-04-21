Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde ne olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. Fragmanı nasıl izlenir! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BARBAROSLAR: AKDENIZ'IN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis'e bir dost kisvesiyle Şahbaz'ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez'de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. Saldırıda Şahbaz'ın silahıyla nişan aldığı Oruç'un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu. Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz'ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem'in intikamını alabilecek midir? Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa'nın, Oruç, Hızır ve İlyas'a ödeteceği bedel ne olacaktır?





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