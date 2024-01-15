Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, öğrencilerle birlikte Atatürk filmini izledi

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı yönlerinin konu alındığı "Atatürk" filmini öğrencilerle birlikte izledi.

Babadağ Belediyesi, vatandaşa hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklerine devam ediyor. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, ilçede eğitim gören öğrencilerle Atatürk 1881 – 1919 filminin 2. Bölümünü izledi. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı film Başkan Atlı ve öğrencilerden tam not aldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün insani yönlerinin ele alındığı film ile öğrenciler Ata'sını daha yakından tanıdı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Atlı; "Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucusudur ve bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Bir lider düşünün ki bugün bile fikirleri bize ışık oluyor. Ata'mızın çok farklı yönlerinin ele alındığı filmi genç öğrencilerimizle izlemek istedik. Dediğim gibi Ata'mız Cumhuriyet'i onlara emanet etti. Onlarında emaneti kimden aldığını daha iyi öğrenmesi için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Gençlerimiz artık Ata'sını daha iyi tanıyor ve onun gösterdiği yolda ilelebet yürüyeceklerine inancım tam" dedi. - DENİZLİ