Ayşen ve Kemal Şimşekyay Çiftinin Haklı Mutluluğu - Haberler

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Ayşen ve Kemal Şimşekyay Çiftinin Haklı Mutluluğu

Snob Magazin - Magazin
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Ayşen ve Kemal Şimşekyay Çiftinin Haklı Mutluluğu

Söz ve besteleri ile pek çok şarkıcının yıldızını parlatan Ayşen- Kemal Şimşekyay çifti, şimdilerde bir başka mutluluk yaşıyorlar.

Dört yıl önce Ozan Doğulu feat Demet Akalın yorumuyla, sözleri Ayşen Şimşekyay ve bestesi Kemal Şimşekyay çiftine ait olan "Kulüp" şarkısı, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un kutlamalarında kullanılmış ve bu kutlama viral olmuştu.

Trabzonsporluların coşkusuna coşku katan şarkı, tüm dünyada da müzikseverlerin ilgisini toplamış, hem FIFA'nın hem de UEFA'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

Paylaşım rekorları kıran görüntüler eşliğinde "Kulüp" şarkısı, şimdilerde tüm dünyada dinlenme rekorları kırıyor.

Tüm dünyada viral olan görüntülerle, ülkemizin müzik sektöründe de ne kadar iddialı olduğunu kanıtlama fırsatı sunmasından dolayı haklı mutluluk yaşayan şarkının söz ve beste sahibi olan Ayşen Kemal Şimşekyay çifti, yeni söz ve bestelerle başarılarına başarı katacaklar.

Snob Magazin / Magazin

Demet Akalın, Trabzonspor, Ozan Doğulu, Magazin, Haberler

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