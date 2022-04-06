Ayça Ayşin Turan'dan Çarpıcı İtiraf!

Son olarak ' Ada Masalı' adlı dizide rol alan Ayça Ayşin Turan, "Bugüne kadar hep farklı karakterler denedim. Kariyerime de bundan sonra farklı ve özgün bir karakterle devam etmek istiyorum" dedi.

Turan, "İçerisinde kadına şiddeti barındıran bir senaryo gelirse ben o projede oynamam" diyerek sözlerini noktaladı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

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