Aşkları Kısa Sürdü! Sessiz Sedasız Ayrıldılar - Haberler

Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'un ardından başka bir meslektaşı olan Naz Çağla Irmak ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"BİR DAHA EVLENMEM"

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Ünlü oyuncu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Irmak ile beraberliğini sosyal medya hesabından ilan etmişti. Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu ile Irmak ilişkisini sonlandırdı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında beraberliklerini duyuran çift, ilişkilerinin birinci yılı dolmadan ayrılık kararı aldı. Biten aşk sonrası çift birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi, takipleşmeyi de bıraktı.

Levendoğlu, 2014–2017 yılları arasında yine bir meslektaşı olan Birce Akalay ile evlilik yaşamıştı.

Naz C¸agˆla Irmak, aynı zamanda usta oyuncu Hülya Gülşen'in de kızı.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 yılında dünyaya geldi. 41 yaşında olan Sarp Levendoğlu oyunculuğun yanında yönetmenlik de yapmaktadır. Sarp Levendoğlu ilk oyunculuk deneyimine altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Levendoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır.

Sarp Levendoğlu final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde de rol almaktaydı. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmiştir. 2021 Kasım'da başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırmaktadır.

SARP LEVENDOĞLU EVLİ Mİ?

Sarp Levendoğlu Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde nikah masasına oturdular. Ancak oyuncu çiftin evlilikleri kısa sürdü ve 2017 yılında boşandılar.

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