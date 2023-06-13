'Aşk yok, arkadaşız' diyen Gözde Kansu ve Emre Altuğ sarmaş dolaş dans etti

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları dün akşam sezon finali bölümünde bir araya geldi. Daha önce haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlayan Gözde Kansu ve Emre Altuğ gecede sarmaş dolaş dans etti.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı ve Hülya Duyar'ın başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamı yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Dizi ekibi dün akşam düzenlenen sezon finali yemeğinde bir araya geldi. Başrol oyuncularından Emre Altuğ'un sahne aldığı gecede eğlenceli anlar yaşandı.

OYUNCULAR DANS ETTİ

Güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen oyuncular, yemeğin organize edildiği mekana ön kapıdan girerken Mert Ramazan Demir arka kapıdan girerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Eğlencenin eksik olmadığı gecede oyuncular Emre Altuğ'un şarkılarıyla kendinden geçti.

EMRE ALTUĞ VE GÖZDE KANSU SARMAŞ DOLAŞ

Daha önce "Arkadaşız, aşk yok" diyerek haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlayan Gözde Kansu ve Emre Altuğ da yakınlaşmalarıyla dikkat çekti. Altuğ şarkı söylerken sahneye çıkan Gözde Kansu, partneriyle sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri kısa sürede sonra medyada gündem olurken aşk iddiası bir kez daha alevlendi.

"ORTALIĞI KARIŞTIRAYIM DA EMRE'NİN BAŞI YANSIN"

Mekan girişi ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Gözde Kansu, partneri Emre Altuğ ile çıkan aşk dedikodusu için "Çok keyifliydi, yorucu bir sezonu geride bıraktık. Sizi biraz keyiflendirip biraz üzebildiysek ne mutlu bize. Çok güzel tepkiler aldık. Biraz ortalığı karıştırayım da Emre'nin başı yansın magazinden. Biz böyle harikayız" diyerek dikkat çekti.