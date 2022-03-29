Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler!

Atv ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten geçtiğimiz yıllarda ayrılan Arif Verimli büyük şoku yaşattı! Programda yaşadığı olayın perde arkasını aralayan Arif Verimli yaşadıklarını tek tek açıkladı. Arif Verimli: 'Müge Anlı beni sevseydi…' diye başlayarak ortalığı yakıp yıktı.

Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan dan yardımlar alan Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Seden yüzünden ayrıldığını belirten Arif Verimli Müge Anlı izleyicisinin kafasında soru işaretleri bırakmıştı.

Arif Verimli'nin uzman olduğu bir konuda yorumlarda bulunan Şevki Sözen şok etmişti. Müge Anlı canlı yayında 'Arif Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?' sorusuna Arif Verimli ise 'onu da Şevki Bey açıklasın' sözleri dile getirmişti. Şevki Hoca için sadece fikrini dile getirdi açıklamasında bulununca Arif Verimli sinirlenmişti. Şimdi ise Arif Verimli olayın perde arkasını açıkladı.

Katıldığı bir programda sorulan sorulara yanıtlar veren Verimli, 'Hiç kimseye kin beslemem kızmam ama bir kişi hariç onu da söylemeyeyim 14 yıl boyunca çalıştım onlarla şimdi samimi bir cevap vermek gerekirse kırgınım. Bir konu var, her konuda uzmanlaşmış birisi var, hiç ilgisi yok ama ahkam kesiyor. Ben bozuldum. Müge'nin de bu harekete destekleyen hamlesine kırıldım ve çıktım gittim. Müge beni sevseydi böyle olmazdı. Müge Anlı'nın da Şevki Sözen'in de benim için bir kıymeti yok' sözlerini dile getirdi.

Verdiği bu cevapla ağızları açık bırakan Arif Verimli, Şevki hocayla bu konu hakkında çoğu kez konuştuğunu ama Şevki Hoca'nın kendilerini dinlemediğini dile getirdi.

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