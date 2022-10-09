Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu! En iyi film ödülü Karanlık Gece'nin oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, geleneksel kortejle başlayan festivalin coşkusunun kentten ülkeye yayıldığını söyledi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ MERVE DİZDAR'A GİTTİ

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu ve Kurak Günler filmindeki rolüyle Selahattin Paşalı aldı, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise Kar ve Ayı filmindeki rolüyle Merve Dizdar oldu.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ KARANLIK GECE FİLMİNİN OLDU

Dizdar, sanatçılara, ödül alanlara, katılanlara teşekkür ederek, film yaptıkları için gurur duyduklarını vurguladı. "En İyi Senaryo Ödülü", "Karanlık Gece" filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper'e, "Cahide Sonku Ödülü ise "Kurak Günler" filmindeki rolüyle Çiğdem Mater'e gitti.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ'NÜ "KURAK GÜNLER" KAPTI

"En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filmiyle Emin Alper'in, "Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülünü ise Selcen Ergun'un yönetmenliğini üstlendiği "Kar ve Ayı" filminin oldu. Yönetmen Ergun, film yapmanın zor olduğunu, yönetmen olduğunda herkesten "Yapamazsın" lafını çok duyduğunu dile getirdi. Festivalin kurucusu adına düzenlenen "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nü ise yönetmenliğini Belmin Söylemez'in üstlendiği "Ayna Ayna" filmi kazandı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ "KARANLIK GECE"NİN OLDU

"En İyi Film" ödülünü Özcan Alper'in yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Gece" aldı. Alper, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. "En İyi Kısa Film" ödülü, Barış Kefeli ve Nükhet Taner'in "Ben Tek Siz Hepiniz" filmine gitti.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü"nü, Ekin İlkbağ-İdil Akkuş'un "Düet" belgeseli kazandı. İdil Akkuş, sinemaseverlere, festivale ve jüriye teşekkür ederek, galadan beri heyecanları geçecek diye beklediklerini ancak iki sefer gösterim olmasına rağmen aynı heyecanı yaşadıklarını söyledi. "En İyi Belgesel Filmi" ödülünü Berna Gençalp'in "Kim Mihri" adlı çalışması kazandı. Gençalp, ilk filmi olduğundan heyecanlı olduğunu dile getirdi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Mahkeme" filmindeki rolüyle Pejman Jamshidi, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Canavarlar" filmindeki rolüyle Marina Fois'in oldu.

EN İYİ FİLM "ZİYARETÇİ" OLDU

"En İyi Yönetmen" ödülü "Ekmek ve Tuz" filminin yönetmeni Damian Kocur'a, "Jüri Özel Ödülü" Michal Vinik'in "Valeria Evleniyor" filmine verildi. Vinik, jüriye ve annesine teşekkür etti. "En İyi Film" ödülü, Martin Bouloca'nın "Ziyaretçi" filmine verildi. Bouloca, ülkesi adına, önemli yaşam mücadelesi verenler adına ödülünü aldığını söyledi.

"ADALET DUYGUSUNU KAYBETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bu sene hayatını kaybeden yazar "Murat Özer" anısına düzenlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nü, Emin Alper'in "Kurak Günler" filmi kazandı. Ödül alanları açıklayan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Yeşim Ustaoğlu, filmleri belirlerken adalet duygusunu kaybetmemeye özen gösterdiklerini vurguladı.

KURAK GÜNLER TOPLAMDA 8 ÖDÜL ALDI

"En İyi Müzik" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filminin müzik yönetmeni Stefan Will oldu. Will, projenin kendisi için özel olduğunu, ekiple fiziken bir araya gelmeden stüdyoda tek başına çalıştığını aktardı. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filmindeki rolüyle Erol Babaoğlu, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Ayna Ayna" filmindeki rolüyle Laçin Ceylan oldu.

Ceylan, mutlu olduğunu, filmde güzel kadın hikayelerinin bir araya getirildiğini belirterek, kendi başlarına çalışarak başarı ortaya koyan kadınların haklarının yenilmemesi gerektiğini söyledi. "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülü, "İguana Tokyo" filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven'e verildi. "En İyi Kurgu" ödülü, "Kurak Günler" filmiyle Özcan Vardar ve Eytan İpeker'e gitti. "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü de "Kurak Günler" filmiyle Christos Karamanis'e verildi. Sinema sanatçıları ve protokol üyeleri, kazananlara ödüllerini takdim etti. Öte yandan, "Kurak Günler" filmi toplam 8 ödül aldı. Kaynak: AA