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Anne olma heyecanı yaşayan Pınar Deniz bebeğini ilk kez gösterdi

Anne olma heyecanı yaşayan Pınar Deniz bebeğini ilk kez gösterdi
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Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, doğumdan bir ay sonra Fikret Hakan ismini verdikleri oğullarıyla birlikte çekilen ilk aile fotoğrafını paylaştı. Deniz, fotoğrafın altına "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu düştü.

Başarılı oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yıl Roma'da gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle taçlandırmıştı. Ünlü çift, kısa süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. İlişkilerinin başlangıcından bu yana göz önünde olan çift, evlilik kararlarını da samimi bir şekilde duyurmuştu. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin tarihi kenti Cambridge'de Pınar Deniz'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuş, Deniz ise bu romantik teklife "Evet" demişti. Ardından Roma'da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı mütevazı bir törenle dünyaevine girdiler.

Anne olma heyecanı yaşayan Pınar Deniz bebeğini ilk kez gösterdi

Pınar Deniz, nikah sonrası Paris Moda Haftası'nda sahne arkasında verdiği bir pozla hamilelik müjdesini sessizce duyurmuş, hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerine kavuşan çift, doğum sürecini ise özel hayatlarına duydukları saygı çerçevesinde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Anne olma heyecanı yaşayan Pınar Deniz bebeğini ilk kez gösterdi

Doğumun ardından bir süre sosyal medyaya ara veren Pınar Deniz, sonunda beklenen kareyi paylaştı. Eşi ve oğluyla birlikte çekilen sıcak aile fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, kareye "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu düştü. Deniz'in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Anne olma heyecanı yaşayan Pınar Deniz bebeğini ilk kez gösterdi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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